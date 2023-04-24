Австралія планує зміцнити далекобійні можливості для протистояння загрозі з боку Китаю

ukru
12:29 • 54711 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 167574 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 137557 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 141792 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 214880 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 445557 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 340781 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355849 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312911 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225108 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.1 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 140910 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 158540 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 129774 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 107145 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 87697 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 167645 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 214942 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 473747 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 610991 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 637935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 11851 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 27445 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 87697 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 129774 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 158540 перегляди
Актуальне
Австралія планує зміцнити далекобійні можливості для протистояння загрозі з боку Китаю

Австралія планує зміцнити далекобійні можливості для протистояння загрозі з боку Китаю

Київ • УНН

 • 392873 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Австралія прискорить закупівлю ракет більшої дальності задля протистояння зростаючій загрозі з боку Китаю, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

В оборонному стратегічному огляді Австралії (DSR) зазначено, що географічна ізоляція країни не дає повного захисту у «ракетну епоху». Тож виникає необхідність покращення озброєння високоточними ударними ракетами з радіусом дії понад 500 км.

Занепокоєння викликане позицією Китаю, який неодноразово заявляв про можливе взяття Тайваню силою у разі необхідності. Китайський військово-морський флот, всупереч міжнародному праву, заявив, що Південно-Китайське море є частиною території Китаю і розпочав там регулярне патрулювання.

Цитата

«Нарощування військової сили Китаю зараз є найбільшим і найамбітнішим з усіх країн з моменту закінчення Другої світової війни. Це нарощування відбувається без прозорості або запевнення Індійсько-Тихоокеанського регіону щодо стратегічних намірів Китаю», - ідеться у звіті.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що DSR «сформує майбутнє, а не чекатиме, поки майбутнє сформує нас», а його рекомендації зроблять державу «більш самозабезпеченою, більш підготовленою та безпечнішою».

Окрім того, в Австралійському інституті стратегічної політики (ASPI) зазначили, що нова оборонна позиція Австралії спрямована на утримання «великого супротивника, такого як Китай… якомога далі».

«Ми намагаємося стримати Китай від застосування сили для досягнення своїх політичних цілей, включаючи Тайвань або в Південно-Китайському морі. Отже, ідеться про стримування. Але, звичайно, стримування може зазнати невдачі, як ми бачили у випадку з Україною, тому ви повинні бути готові відповісти. Те, у що ми інвестуємо, значно розширить нашу бойову зону дії», – сказав аналітик ASPI Малкольм Девіс.

Додамо

У минулому місяці Держдепартамент США схвалив продаж Австралії 220 крилатих ракет вартістю 895 млн доларів. Неядерні ракети використовуватимуть на підводних човнах класу «Вірджинія», які Австралія придбає у США відповідно до оборонного пакту Aukus.

У межах початкової угоди Aukus, оголошеної у 2021 році, США та Велика Британія погодились допомогти Австралії у протидії загрозі з боку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$249.28
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,519.63
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50