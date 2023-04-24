Австралія планує зміцнити далекобійні можливості для протистояння загрозі з боку Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Австралія прискорить закупівлю ракет більшої дальності задля протистояння зростаючій загрозі з боку Китаю, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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В оборонному стратегічному огляді Австралії (DSR) зазначено, що географічна ізоляція країни не дає повного захисту у «ракетну епоху». Тож виникає необхідність покращення озброєння високоточними ударними ракетами з радіусом дії понад 500 км.
Занепокоєння викликане позицією Китаю, який неодноразово заявляв про можливе взяття Тайваню силою у разі необхідності. Китайський військово-морський флот, всупереч міжнародному праву, заявив, що Південно-Китайське море є частиною території Китаю і розпочав там регулярне патрулювання.
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«Нарощування військової сили Китаю зараз є найбільшим і найамбітнішим з усіх країн з моменту закінчення Другої світової війни. Це нарощування відбувається без прозорості або запевнення Індійсько-Тихоокеанського регіону щодо стратегічних намірів Китаю», - ідеться у звіті.
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що DSR «сформує майбутнє, а не чекатиме, поки майбутнє сформує нас», а його рекомендації зроблять державу «більш самозабезпеченою, більш підготовленою та безпечнішою».
Окрім того, в Австралійському інституті стратегічної політики (ASPI) зазначили, що нова оборонна позиція Австралії спрямована на утримання «великого супротивника, такого як Китай… якомога далі».
«Ми намагаємося стримати Китай від застосування сили для досягнення своїх політичних цілей, включаючи Тайвань або в Південно-Китайському морі. Отже, ідеться про стримування. Але, звичайно, стримування може зазнати невдачі, як ми бачили у випадку з Україною, тому ви повинні бути готові відповісти. Те, у що ми інвестуємо, значно розширить нашу бойову зону дії», – сказав аналітик ASPI Малкольм Девіс.
Додамо
У минулому місяці Держдепартамент США схвалив продаж Австралії 220 крилатих ракет вартістю 895 млн доларів. Неядерні ракети використовуватимуть на підводних човнах класу «Вірджинія», які Австралія придбає у США відповідно до оборонного пакту Aukus.
У межах початкової угоди Aukus, оголошеної у 2021 році, США та Велика Британія погодились допомогти Австралії у протидії загрозі з боку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.