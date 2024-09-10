Австралия планирует запретить детям пользоваться соцсетями
Киев • УНН
Правительство Австралии намерено ввести закон, который запретит детям пользоваться социальными сетями. Целью является защита молодежи от физических и психических проблем, вызванных соцсетями и кибербуллингом.
Австралия планирует запретить детям пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Правительство Австралии намерено ввести законодательство, которое запретит детям пользоваться социальными сетями. Целью является защита детей от физических и психических проблем, вызванных соцсетями.
Премьер-министра Энтони Альбанезе выразил обеспокоенность влиянием кибербуллинга и вредного контента на молодежь, указывая на возрастные группы от 14 до 16 лет. Хотя окончательные возрастные ограничения еще не определены, закон может стать одним из самых строгих в мире.
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