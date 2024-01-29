Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник объявит о планах запретить продажу одноразовых вейпов, чтобы предотвратить их использование детьми, и подтвердит намерение правительства ввести закон, запрещающий молодым поколениям покупать табак. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно новым полномочиям, будут существовать ограничения на вкусы вейпов, требование простой упаковки и изменения способа демонстрации вейпов или электронных сигарет, чтобы сделать их менее привлекательными для детей.

Наряду с нашим обязательством прекратить легальную продажу сигарет детям, которым в этом году исполняется 15 лет или младше, эти изменения оставят длительное наследие, защищая здоровье наших детей в долгосрочной перспективе сказал Сунак в заявлении.

Курение является самой большой убийцей в Британии, которую можно предотвратить, вызывая одну из четырех смертей, связанных с раком, или примерно 80 000 в год, по словам правительства. В октябре Сунак объявил о планах принять закон, согласно которому любой, кто родился 1 января 2009 года или позже, не сможет покупать табак в течение всей жизни.

Несмотря на то, что вейпы считаются ключевыми факторами, которые помогают людям бросить курить, существует беспокойство, что они могут вызывать никотиновую зависимость среди молодежи: по данным правительства, сейчас их употребляют 9% детей в возрасте от 11 до 15 лет.

В декабре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все ароматизаторы вейпа должны быть запрещены.

Однако отраслевые группы и Ассоциация промышленности вейпинга Великобритании утверждают, что вейпы представляют значительно меньший риск для здоровья, чем табак, и ароматы были ключевыми для поощрения курильщиков к переходу.

Я обязан делать то, что я считаю правильным для нашей страны в долгосрочной перспективе сказал Сунак.

Правительство говорит, что наряду с пользой для здоровья запрет на одноразовые вейпы поможет окружающей среде, поскольку еженедельно выбрасывается пять миллионов.

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