Уряд Великої Британії заборонить одноразові вейпи, щоб запобігти їх використанню дітьми
Київ • УНН
Уряд Великої Британії планує заборонити продаж одноразових вейпів і підтверджує наміри запровадити закон, який забороняє людям, народженим після 1 січня 2009 року, купувати тютюнові вироби. Це має на меті запобігти нікотиновій залежності у молодих поколінь, зробивши вейпи менш привабливими для дітей за допомогою обмежень на смаки, упаковку та викладку в магазинах.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у понеділок оголосить про плани заборонити продаж одноразових вейпів, щоб запобігти їх використанню дітьми, і підтвердить намір уряду запровадити закон, який забороняє молодим поколінням купувати тютюн. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Згідно з новими повноваженнями, існуватимуть обмеження на смаки вейпів, вимога щодо простої упаковки та зміни способу демонстрації вейпів або електронних сигарет, щоб зробити їх менш привабливими для дітей.
Поряд із нашим зобов’язанням припинити легальний продаж сигарет дітям, яким цього року виповнюється 15 років або молодше, ці зміни залишать тривалий спадок, захищаючи здоров’я наших дітей у довгостроковій перспективі
Куріння є найбільшою вбивцею у Британії, якій можна запобігти, спричиняючи одну з чотирьох смертей, пов’язаних з раком, або приблизно 80 000 на рік, за словами уряду. У жовтні Сунак оголосив про плани прийняти закон, згідно з яким будь-хто, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше, не зможе купувати тютюн протягом усього життя.
Незважаючи на те, що вейпи вважаються ключовими факторами, які допомагають людям кинути палити, існує занепокоєння, що вони можуть спричиняти нікотинову залежність серед молоді: за даними уряду, зараз їх вживають 9% дітей віком від 11 до 15 років.
У грудні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що всі ароматизатори вейпа повинні бути заборонені.
Однак галузеві групи та Асоціація промисловості вейпінгу Великої Британії стверджують, що вейпи становлять значно менший ризик для здоров’я, ніж тютюн, і аромати були ключовими для заохочення курців до переходу.
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Уряд каже, що поряд із користю для здоров’я заборона на одноразові вейпи допоможе навколишньому середовищу, оскільки щотижня викидається п’ять мільйонів.
Уряд Австралії вживе жорстких заходів проти куріння та вейпінгу02.05.23, 20:46 • 489014 переглядiв