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Австралія планує заборонити дітям користуватися соцмережами

Австралія планує заборонити дітям користуватися соцмережами

Київ • УНН

 • 22185 перегляди

Уряд Австралії має намір запровадити закон, що заборонить дітям користуватися соціальними мережами. Метою є захист молоді від фізичних і психічних проблем, викликаних соцмережами та кібербулінгом.

Австралія планує заборонити дітям користуватися соціальними мережами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Уряд Австралії має намір запровадити законодавство, яке заборонить дітям користуватися соціальними мережами. Метою є захист дітей від фізичних і психічних проблем, викликаних соцмережами.

Прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе висловив стурбованість впливом кібербулінгу та шкідливого контенту на молодь, вказуючи на вікові групи від 14 до 16 років. Хоча остаточні вікові обмеження ще не визначено, закон може стати одним із найсуворіших у світі.

Уряд Великої Британії заборонить одноразові вейпи, щоб запобігти їх використанню дітьми29.01.24, 01:24 • 29677 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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