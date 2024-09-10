Австралія планує заборонити дітям користуватися соцмережами
Київ • УНН
Уряд Австралії має намір запровадити закон, що заборонить дітям користуватися соціальними мережами. Метою є захист молоді від фізичних і психічних проблем, викликаних соцмережами та кібербулінгом.
Австралія планує заборонити дітям користуватися соціальними мережами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Уряд Австралії має намір запровадити законодавство, яке заборонить дітям користуватися соціальними мережами. Метою є захист дітей від фізичних і психічних проблем, викликаних соцмережами.
Прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе висловив стурбованість впливом кібербулінгу та шкідливого контенту на молодь, вказуючи на вікові групи від 14 до 16 років. Хоча остаточні вікові обмеження ще не визначено, закон може стати одним із найсуворіших у світі.
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