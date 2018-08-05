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Австралия и Новая Зеландия помогут ликвидировать пожары в Калифорнии

Австралия и Новая Зеландия помогут ликвидировать пожары в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Австралия и Новая Зеландия помогут в ликвидации природных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата Кен Пимлотт. Видеозапись пресс-конференции размещена на его странице в Twitter, сообщает УНН.

“Еще 16 американских штатов направили помощь Калифорнии. Нельзя не упомянуть отзывчивость Австралии и Новой Зеландии, которые направили к нам своих пожарных”, — отметил он.

Согласно выступления на пресс-конференции, в Калифорнии зафиксировано 16 природных пожаров, охвативших совокупную площадь 1,8 тыс. кв. км. Для борьбы с огнем мобилизованы около 14 тыс. пожарных. Больше возгорания называется “Карр” — оно охватило территорию площадью 573,9 кв. км. в округе Шаста. Его удалось локализовать на 41% (на 20% неделю назад). Из-за возгорания эвакуированы почти 40 тыс. человек. Во время тушения в Шаста погибли двое пожарных, в целом же в Калифорнии из-за стихийного бедствия погибли восемь человек.

Напомним, в Греции задержали 35-летнего мужчину по подозрению в совершении пяти поджогов в муниципалитете Маратон в восточной Аттике, где в результате лесных пожаров погиб 92 человека.

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