Австралія і Нова Зеландія допоможуть гасити пожежі в Каліфорнії

"Ще 16 американських штатів направили підмогу Каліфорнії. Не можна не згадати чуйність Австралії і Нової Зеландії, які направили до нас своїх пожежних", - зазначив він.

Згідно виступу на прес-конференції, у Каліфорнії зафіксовано 16 природних пожеж, що охопили сукупну площу 1,8 тис. кв. км. Для боротьби зі вогнем мобілізовано близько 14 тис. пожежників. Найбільше загоряння називається "Карр" - воно охопило територію площею 573,9 кв. км. в окрузі Шаста. Його вдалося локалізувати на 41% (на 20% тиждень тому). Через загоряння евакуйовано майже 40 тис. осіб. Під час гасіння в Шаста загинули двоє пожежників, у цілому ж у Каліфорнії через стихійного лиха загинули вісім чоловік.

Нагадаємо, в Греції затримали 35-річного чоловіка за підозрою у здійсненні п’яти підпалів у муніципалітеті Маратон в східній Аттиці, де внаслідок лісових пожеж загинула 92 особи.