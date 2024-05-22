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Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12
В результате российского удара по Харькову пострадало 12 человек, в том числе до ранения 16-летнего подростка, а также до повреждения жилых домов, автомобилей, магазинов и другой инфраструктуры.
В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей
Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительских прав-будут временно недоступны в приложении "Дия" в связи с изменением банковских реквизитов для оплаты счетов.
Албания будет представлена на саммите мира – Зеленский
Албания будет представлена на предстоящем мирном саммите в Швейцарии, что обновили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама.
Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории
Незаконно вывезенные из Украины ценные археологические артефакты, относящиеся к римским временам и Средневековью, были переданы Нидерландами Национальному музею истории Украины для временного хранения.
В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов": правоохранители провели спецоперацию
Пятеро "криминальных авторитетов" были задержаны в Киеве за участие в преступных" сходках", связанных с незаконной группировкой, которая изготовляла поддельные документы, чтобы помочь военнообязанным незаконно пересечь украинскую границу.
Биткоин упал на 2,1% и потянул за собой другие криптовалюты: его цена 69 тысяч долларов
В среду цена биткойна снизилась, поскольку трейдеры отреагировали на ожидание новых данных о процентных ставках в США, зафиксировав прибыль после роста, вызванного оптимизмом в отношении спотового биржевого фонда Ether.
Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США
Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки для борьбы с устойчивой инфляцией, что потенциально повлияет на спрос на топливо у крупнейшего в мире потребителя нефти.
Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy
Грузия рискует потерять свой статус кандидата в ЕС, если примет спорный закон об "иностранных агентах", который противоречит ценностям и законам ЕС, необходимым для членства.
Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия
В результате российских авиаударов по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова пострадали 11 мирных жителей, в том числе водитель троллейбуса.
Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ
российские самолеты потеряли еще две авиабомбы в белгородской области. За последние три месяца рф сбросила на свои регионы и оккупированные территории Украины 55 ФАБ.