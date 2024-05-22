Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12

В результате российского удара по Харькову количество пострадавших возросло до 12, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Число пострадавших возросло до 12 человек. С ранением в больницу доставлен 16-летний парень - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщается, 22 мая около 13:50 войска рф в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову.

В Шевченковском районе города зафиксировано попадание у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойку, магазины и тому подобное.

По предварительным данным, враг ударил по городу двумя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

При процессуальном руководстве Шевченковской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).