Авіаудари рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12
Київ • УНН
У результаті російського удару по Харкову постраждало 12 людей, у тому числі до поранення 16-річного підлітка, а також до пошкодження житлових будинків, автомобілів, магазинів та іншої інфраструктури.
У результаті російського удару по Харкову кількість постраждалих зросла до 12, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Кількість постраждалих зросла до 12 людей. З пораненням до лікарні доставлено 16-річного хлопця
Нагадаємо
Як повідомляється, 22 травня близько 13:50 війська рф вчергове завдали авіаудари по Харкову.
У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо.
За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
За процесуального керівництва Шевченківської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).