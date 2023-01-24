Авиация ВСУ в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В течение суток украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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“Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага”, — говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за 30 минут было уничтожено 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеновка Волновахского района Донецкой области.
Также, в районе Бахмута, украинские защитники сбили российский Су-25.
“Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов”, — отмечается в сообщении.