Авіація ЗСУ протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження росіян

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“Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області.

Також, у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25.



“Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 8 районів зосередження окупантів”, — зазначається в повідомленні.