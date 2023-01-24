Авіація ЗСУ протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Протягом доби українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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“Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області.
Також, у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25.
“Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 8 районів зосередження окупантів”, — зазначається в повідомленні.