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Авиация рф показала на войне против Украины низкие результаты – британская разведка

Авиация рф показала на войне против Украины низкие результаты – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Военно-воздушные силы рф за время войны против Украины не смогли установить контроль над воздухом из-за недостаточно высокой квалификации пилотов. Об этом сообщило министерство Великобритании, информирует УНН.

Детали

"На сегодняшний день российские ВВС продемонстрировали низкие результаты. Их неспособность последовательно обеспечивать контроль над небом является одним из важнейших факторов очень ограниченных успехов. Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют в опасном стиле, редко проникая за линию столкновения", – говорится в сообщении.

Как отметили, на протяжении многих лет большая часть российской воздушной боевой подготовки, вероятнее всего, была направлена ​​на то, чтобы произвести впечатление на высших должностных лиц, а не развивать экипаж.

"Несмотря на то, что россия имеет впечатляющий список относительно современных боевых самолетов, ВВС не смогли развить институционную культуру и навыки, необходимые пилотам для ведения современной воздушной кампании в западном стиле. Это привело к тому, что на истощаемые сухопутные войска, приходится большая, чем планировалось, нагрузка, как и на крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, заканчиваются", – добавили британские разведчики.

Напомним

С 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 216 самолетов и 181 вертолетов российских оккупантов.

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