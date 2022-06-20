Авіація рф показала на війні проти України низькі результати – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Військово-повітряні сили рф за час війни проти України не змогли встановити контроль над повітрям через недостатньо високу кваліфікацію пілотів. Про це повідомило міністерство Великої Британії, інформує УНН.
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"На сьогодні російські ВПС продемонстрували низькі результати. Їхня нездатність послідовно забезпечувати контроль над небом є одним із найважливіших факторів дуже обмежених успіхів російської кампанії. Вони не можуть отримати повну перевагу в повітрі та діють у небезпечному стилі, рідко проникаючи за лінію зіткнення", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, впродовж багатьох років більша частина російської повітряної бойової підготовки, найімовірніше, була спрямована на те, щоб справити враження на вищих посадових осіб, а не розвивати екіпаж.
"Попри те, що росія має вражаючий список відносно сучасних бойових літаків, ВПС не змогли розвинути інституційну культуру та навички, необхідні пілотам для ведення сучасної повітряної кампанії у західному стилі. Це призвело до того, що на сухопутні війська, які виснажуються, припадає більше, ніж планувалося, навантаження, як і на крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються", – додали британські розвідники.
Нагадаємо
З 24 лютого Збройні сили України знищили вже приблизно 216 літаків та 181 гелікоптерів російських окупантів.