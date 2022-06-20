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Авіація рф показала на війні проти України низькі результати – британська розвідка

Авіація рф показала на війні проти України низькі результати – британська розвідка

Київ • УНН

 • 214502 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Військово-повітряні сили рф за час війни проти України не змогли встановити контроль над повітрям через недостатньо високу кваліфікацію пілотів. Про це повідомило міністерство Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

"На сьогодні російські ВПС продемонстрували низькі результати. Їхня нездатність послідовно забезпечувати контроль над небом є одним із найважливіших факторів дуже обмежених успіхів російської кампанії. Вони не можуть отримати повну перевагу в повітрі та діють у небезпечному стилі, рідко проникаючи за лінію зіткнення", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, впродовж багатьох років більша частина російської повітряної бойової підготовки, найімовірніше, була спрямована на те, щоб справити враження на вищих посадових осіб, а не розвивати екіпаж.

"Попри те, що росія має вражаючий список відносно сучасних бойових літаків, ВПС не змогли розвинути інституційну культуру та навички, необхідні пілотам для ведення сучасної повітряної кампанії у західному стилі. Це призвело до того, що на сухопутні війська, які виснажуються, припадає більше, ніж планувалося, навантаження, як і на крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються", – додали британські розвідники.

Нагадаємо

З 24 лютого Збройні сили України знищили вже приблизно 216 літаків та 181 гелікоптерів російських окупантів.

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