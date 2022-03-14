Авиарегулятор ЕС приостановил сертификаты российских авиакомпаний
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) в понедельник опубликовало информацию о реализации в авиационном секторе ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России после ее военного вторжения в Украину, пишет УНН со ссылкой на заявление регулятора.
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"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных ею сертификатов, включая сертификаты на продукцию, детали и приборы, а также сертификаты для организаций и устройств для обучения летному моделированию, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подлежит санкциям", - сказано в сообщении.
Детали
EASA также решило приостановить все расследования в отношении ожидающих рассмотрения заявок на сертификацию от организаций и лиц, находящихся или проживающих в России или иным образом подпадающих под санкции.
Агентство также не будет принимать любые новые заявки на сертификацию от организаций и лиц, находящихся или проживающих в России или иным образом подпадающих под санкции.
В списке приостановленных сертификатов: Аэрофлот, S7, Волга-Днепр, Уральские авиалинии, Газпромавиа и много других авиакомпаний.
Ранее
Евросоюз ранее ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Также блок закрыл для России свое воздушное пространство.