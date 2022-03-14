Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54101 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 109609 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 141756 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 192914 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 187963 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 180263 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 154164 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117538 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110060 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 323262 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 33505 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 38787 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 24927 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 31239 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 26089 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 198450 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 323244 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 582076 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 524577 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 724052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 55688 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 96777 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 124134 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 146910 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 160230 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

Київ • УНН

 • 132126 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Агентство з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA) у понеділок опублікувало інформацію про реалізацію в авіаційному секторі обмежувальних заходів, введених Європейським союзом проти Росії після її військового вторгнення в Україну, пише УНН із посиланням на заяву регулятора.

Цитата

"EASA прийняло рішення призупинити дію всіх виданих нею сертифікатів, включаючи сертифікати на продукцію, деталі та прилади, а також сертифікати для організацій та пристроїв для навчання льотному моделюванню, якщо власник сертифікату знаходиться або проживає в Росії або іншим чином підлягає санкціям", - сказано в повідомленні.

Деталі

EASA також вирішила призупинити всі розслідування щодо заявок на сертифікацію від організацій та осіб, які перебувають або проживають в Росії, або іншим чином підпадають під санкції.

Агентство також не прийматиме жодних нових заявок на сертифікацію від організацій та осіб, які перебувають або проживають у Росії або іншим чином підпадають під санкції.

У списку призупинених сертифікатів: Аерофлот, S7, Волга-Дніпро, Уральські авіалінії, Газпромавіа та багато інших авіакомпаній.

Раніше

Євросоюз раніше ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Також блок закрив для Росії свій повітряний простір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30