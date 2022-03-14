Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Агентство з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA) у понеділок опублікувало інформацію про реалізацію в авіаційному секторі обмежувальних заходів, введених Європейським союзом проти Росії після її військового вторгнення в Україну, пише УНН із посиланням на заяву регулятора.
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"EASA прийняло рішення призупинити дію всіх виданих нею сертифікатів, включаючи сертифікати на продукцію, деталі та прилади, а також сертифікати для організацій та пристроїв для навчання льотному моделюванню, якщо власник сертифікату знаходиться або проживає в Росії або іншим чином підлягає санкціям", - сказано в повідомленні.
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EASA також вирішила призупинити всі розслідування щодо заявок на сертифікацію від організацій та осіб, які перебувають або проживають в Росії, або іншим чином підпадають під санкції.
Агентство також не прийматиме жодних нових заявок на сертифікацію від організацій та осіб, які перебувають або проживають у Росії або іншим чином підпадають під санкції.
У списку призупинених сертифікатів: Аерофлот, S7, Волга-Дніпро, Уральські авіалінії, Газпромавіа та багато інших авіакомпаній.
Раніше
Євросоюз раніше ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Також блок закрив для Росії свій повітряний простір.