Авиакомпания Air France из-за указа Д.Трампа сняла с рейсов в США 15 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Французская авиакомпания Air France, в связи со вступлением в силу нового указа американского президента Дональда Трампа об иммиграционном запрете, сняла с рейсов в США 15 пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Представитель авиакомпании Air France сообщил, что они получили сообщение от правительства относительно новых ограничений и были вынуждены снять пассажиров с рейсов в США.
Пресс-секретарь авиакомпании заявил, что о пассажирах позаботились, и они были доставлены обратно в пункты отправления.
Однако, как отмечается, имена, национальности и другие детали по этим пассажирам в авиакомпании сообщить отказались.
При этом сообщается, что ранее авиакомпания сообщила о снятии с рейсов 21 пассажира, но затем скорректировала данные.
Напомним, дубайскому перевозчику Emirates пришлось изменить состав своих экипажей на рейсах в США после вступления в силу миграционного указа президента Дональда Трампа, который приостановил въезд в США граждан из семи, преимущественно мусульманских, стран.