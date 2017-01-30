Авіакомпанія Air France через указ Д.Трампа зняла з рейсів до США 15 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Французька авіакомпанія Air France, у зв’язку з набуттям чинності нового указу американського президента Дональда Трампа про імміграційну заборону, зняла з рейсів до США 15 пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Представник авіакомпанії Air France повідомив, що вони отримали повідомлення від уряду щодо нових обмежень і були змушені зняти пасажирів з рейсів до США.
Прес-секретар авіакомпанії заявив, що про пасажирів попіклувалися, і вони були доставлені назад в пункти відправлення.
Проте, як зазначається, імена, національності та інші деталі щодо цих пасажирів в авіакомпанії повідомити відмовились.
При цьому повідомляється, що раніше авіакомпанія повідомила про знятого з рейсів 21 пасажира, але потім скорегувала дані.
Нагадаємо, дубайському перевізнику Emirates довелося змінити склад своїх екіпажів на рейсах у США після набуття чинності міграційного указу президента Дональда Трампа, який призупинив в’їзд у США громадян з семи, переважно мусульманських, країн.