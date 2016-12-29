Авиакомпания Air Arabia на сутки задерживает рейс Киев-Шарджа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Авиакомпания Air Arabia уже сутки не может сообщить украинским пассажирам где их багаж и когда будет вылет из Киева в Шарджи. Об этом УНН рассказали очевидцы.
Сообщается, что на рейс ждут, в частности, беременные женщины и пассажиры с маленькими детьми.
По словам очевидцев, сначала компания задержала вылет из Киева в Шарджу на 5 часов, и теперь уже сутки не сообщает украинским пассажирам когда будет рейс и где их багаж.
Отметим, украинцы летят с Шарджи на Шри-Ланку.
На все вопросы со стороны пассажиров отвечают, что рейса нет в системе.
Как сообщал УНН, 29 декабря Международный аэропорт "Шарджа" в Объединенных Арабских Эмиратах временно не работает из-за сложных погодных условий.