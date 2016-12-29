Авіакомпанія Air Arabia на добу затримує рейс Київ-Шарджа

Повідомляється, що на рейс чекають, зокрема, вагітні жінки та пасажири з маленькими дітьми.

Зі слів очевидців, спочатку компанія затримала виліт з Києва до Шарджі на 5 годин, і тепер вже добу не повідомляє українським пасажирам, коли буде рейс і де їхній багаж.

Зазначимо, українці летять з Шарджі на Шрі-Ланку.

На всі запитання з боку пасажирів відповідають, що рейсу немає в системі.

Як повідомляв УНН, 29 грудня Міжнародний аеропорт “Шарджа” в Об’єднаних Арабських Еміратах тимчасово не працює через складні погодні умови.