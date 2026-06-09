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Авиакомпании США увеличили расходы на топливо и готовятся к падению прибыли

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Расходы авиакомпаний США на топливо выросли на 78% из-за конфликта на Ближнем Востоке. Мировая прибыль отрасли может сократиться вдвое к 2026 году.

Авиакомпании США увеличили расходы на топливо и готовятся к падению прибыли

В апреле американские авиакомпании потратили на авиационное топливо более 6 миллиардов долларов, что на 78% больше, чем годом ранее, несмотря на несколько меньшие объемы потребления. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник правительственные данные. Тем временем ведущая мировая отраслевая торговая группа предупредила, что стремительный рост расходов на энергоносители может сократить прибыли авиакомпаний в 2026 году почти вдвое. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

С тех пор как в начале этого года на Ближнем Востоке вспыхнул конфликт после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану, большая часть судоходства через Ормузский пролив — критически важный маршрут транспортировки нефти, граничащий с Ираном — остается фактически заблокированной, что подтолкнуло цены на нефть и авиатопливо вверх.

Пытаясь сдержать расходы, авиакомпании по всему миру повысили цены на авиабилеты и сборы, отменили другие льготы, а также отменили рейсы или сократили расписание. 

По данным Бюро транспортной статистики, в апреле американские перевозчики потратили на топливо почти 6,5 миллиардов долларов по сравнению с примерно 3,6 миллиардами долларов годом ранее. Потребление топлива в апреле составило 1,573 миллиарда галлонов, что чуть меньше по сравнению с 1,575 миллиарда галлонов за аналогичный период прошлого года.

Сокращение авиарейсов не спасет мир от глобального нефтяного кризиса – Financial Times27.04.26, 18:22 • 4407 просмотров

Последние цифры появились на фоне отчета Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опубликованного в воскресенье. В нем указано, что на данный момент ожидаемая совокупная чистая прибыль авиакомпаний во всем мире в 2026 году составит 23 миллиарда долларов. Это значительно ниже предыдущего прогноза в 41 миллиард долларов и меньше 45 миллиардов долларов, полученных в 2025 году.

Авиакомпании принимают на себя основной удар от ценового шока на топливо. Хотя цены на билеты растут, авиакомпании все равно покрывают часть этого повышения за счет собственной чистой прибыли

— отметил Вилли Уолш, генеральный директор IATA, которая представляет большинство мировых перевозчиков.

В группе сообщили, что средняя цена на авиатопливо в 2026 году ожидается на уровне 152 долларов за баррель, что почти на 70% выше, чем в 2025 году. Это увеличит общемировые расходы авиакомпаний на топливо до около 350 миллиардов долларов по сравнению с 252 миллиардами долларов годом ранее. В IATA отметили, что по прогнозам в 2026 году на топливо будет приходиться более 31% операционных расходов авиакомпаний по сравнению с около 25% в прошлом году.

По данным Бюро транспортной статистики, в США стоимость галлона авиатоплива в апреле составила 4,11 доллара. В апреле прошлого года она составляла 2,31 доллара.

Признаком длительного влияния конфликта на путешествия стало то, что авиакомпания American Airlines на прошлой неделе заявила о приостановке некоторых своих маршрутов на это лето. В апреле Lufthansa Group сообщила, что сократит 20 000 ближнемагистральных рейсов до октября, а Air Canada объявила о приостановке рейсов в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке с июня до конца октября.

Другие авиакомпании — от американских перевозчиков, таких как United и Delta, до Air France-KLM, Philippine Airlines и Cathay Pacific в Европе и Азии — либо сократили рейсы, либо скорректировали свои расписания, либо отменили планы по увеличению количества мест и маршрутов в этом году.

Авиакомпании сократили 13 000 рейсов в мае из-за роста цен на авиатопливо06.05.26, 15:10 • 3856 просмотров

Ольга Розгон

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