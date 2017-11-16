Авария в Одесской области: целый город остался без воды и отопления
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 16 ноября. УНН. При проведении земляных работ в г. Южный повредили два кабеля, в результате город остался без воды и отопления. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Южненского городского совета.
"Из-за резкого перепада напряжения в электросети остановила работу котельная и водонасосная станция. Предполагаемая причина аварии - несанкционированное вмешательство в работу электросетей вблизи котельной", - отметили в мэрии.
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Сейчас на месте аварии работают специалисты. Ожидается, что уже сегодня городу восстановят водо- и теплоснабжения.
Напомним, 9 ноября в одном из районов Киева, население которого составляет около 90 тыс. человек, вечером внезапно отключилось отопление в десятках домов.