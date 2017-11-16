Аварія в Одеській області: ціле місто залишилося без води та опалення
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час проведення земляних робіт у м.Южне пошкодили два кабелі, в результаті місто залишилося без води та опалення. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Южненської міської ради.
“Через різкий перепад напруги в електромережі зупинила роботу котельна та водонасосна станція. Ймовірна причина аварії — несанкціоноване втручання у роботу електромереж поблизу котельної”, — зазначили у мерії.
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Наразі на місці аварії працюють спеціалісти. Очікується, що вже сьогодні 30-тисячному місту відновлять водо та теплопостачання.
Нагадаємо, 9 листопада в одному з районів Києва, населення якого становить близько 90 тис. осіб, увечері раптово відключилось опалення у кількох десятках будинків.