Аварія в Одеській області: ціле місто залишилося без води та опалення

“Через різкий перепад напруги в електромережі зупинила роботу котельна та водонасосна станція. Ймовірна причина аварії — несанкціоноване втручання у роботу електромереж поблизу котельної”, — зазначили у мерії.

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Наразі на місці аварії працюють спеціалісти. Очікується, що вже сьогодні 30-тисячному місту відновлять водо та теплопостачання.

Нагадаємо, 9 листопада в одному з районів Києва, населення якого становить близько 90 тис. осіб, увечері раптово відключилось опалення у кількох десятках будинків.