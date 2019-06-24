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Аваков встретился с поверенным в делах США в Украине Тейлором

Киев • УНН

 • 9201 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Аваков встретился с поверенным в делах США в Украине Тейлором

Арсен Аваков поздравил с назначения господина Тейлора, который с 18 июня уже во второй раз возглавил Посольство США в Украине, и выразил уверенность, что деятельность на этом посту такого опытного дипломата будет на пользу как Украине, так и Соединенным Штатам.

Участники встречи обменялись мнениями по поводу внутриполитической ситуации в Украине в контексте предвыборного процесса, а также перспектив и возможных конфигураций перезагрузки власти.

Большое внимание уделено роли и задачам МВД в обеспечении равных прав и свободного волеизъявления граждан на выборах в Верховную Раду Украины.

Арсен Аваков заверил в способности органов системы МВД обеспечить стабильность в обществе и государстве, решительно противостоять любым попыткам дестабилизации и незаконным методам предвыборной борьбы.

Стороны также обсудили отдельные вопросы украинского-американского технического сотрудничества в сфере гражданского сектора безопасности, перспективные направления привлечения американской стороны к дальнейшим процессов укрепления и развития подразделений системы МВД.

Напомним, первая каденция Уильяма Тейлора в качестве посла США в Украине пришлась на 2006-2009 годы. Перед нынешним назначением он занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

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