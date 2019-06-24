Аваков зустрівся з повіреним у справах США в Україні Тейлором
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні міністр внутрішніх справ провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.
Арсен Аваков привітав з призаченням пана Тейлора, який з 18 червня уже вдруге очолив Посольство США в Україні, та висловив переконання, що діяльність на цій посаді такого досвідченого дипломата буде на користь як Україні, так і Сполученим Штатам.
Учасники зустрічі обмінялися думками з приводу внутрішньополітичної ситуації в Україні у контексті передвиборчого процесу, а також перспектив і можливих конфігурацій перезавантаження влади.
Велику увагу приділено ролі та завданням МВС у забезпеченні рівних прав і вільного волевиявлення громадян під час виборів до Верховної Ради України.
Арсен Аваков запевнив у здатності органів системи МВС забезпечити стабільність у суспільстві і державі, рішуче протистояти будь-яким спробам дестабілізації та незаконним методам передвиборчої боротьби.
Сторони також обговорили окремі питання українсько-американського технічного співробітництва у сфері цивільного сектора безпеки, перспективні напрями залучення американської сторони до подальших процесів зміцнення і розбудови підрозділів системи МВС.
Нагадаємо, перша каденція Вільяма Тейлора у якості посла США в Україні припала на 2006-2009 роки. Перед нинішнім призначенням він займав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.