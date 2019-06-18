Клімкін привітав доброго друга України з очоленням дипмісії США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав Білла Тейлора з очоленням дипломатичної місії США у Києві, назвавши його добрим другом України. Про це голова МЗС написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Добрий друг України Білл Тейлор знову керує американськими дипломатичними зусиллями на підтримку України. Як кажуть, старий друг краще нових двох, хоча і новим ми завжди раді. Тішуся, що саме зараз американську дипмісію очолює справді мудра та проактивна людина", - написав Клімкін.
Нагадаємо, тимчасово повіреним у справах США в Україні призначено Вільяма Тейлора. Він уже був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.