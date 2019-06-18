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Климкин поздравил хорошего друга Украины с возглавлением дипмиссии США

Киев • УНН

 • 10826 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил Билла Тейлора с возглавлением дипломатической миссии США в Киеве, назвав его хорошим другом Украины. Об этом глава МИД написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Климкин поздравил хорошего друга Украины с возглавлением дипмиссии США

"Добрый друг Украины Билл Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и проактивный человек", - написал Климкин.

Напомним, временно поверенным в делах США в Украине назначен Уильям Тейлор. Он уже был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.

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