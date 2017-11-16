Аваков призвал главу МИД Италии к объективному суда над Маркивым

"В связи с отклонением судом ходатайства Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии - с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду. Мы не оставим нашего солдата", - отметил Аваков.

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В письме, фотокопию которого министр обнародовал в Twitter, Аваков отметил: "Я обращаюсь к Вам как к опытному и дальновидному европейскому политику - не с целью совершать давление на процесс или расследование (я убежден, что итальянское правосудие будет объективным и беспристрастным), а чтобы призвать обратить особое внимание на дело В.Маркива избежание спекуляций и сплетен, которые могли бы нанести ущерб развитию дружественных отношений между нашими странами".

Напомним, украинского военного Виталия Маркива задержали в Италии по подозрению в умышленном убийстве итальянского журналиста Андре Рокелле под Славянском.