Аваков закликав главу МЗС Італії до об’єктивного суду над Марківим

“У зв’язку з відхиленням судом клопотання Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному міністрові закордонних справ Італії — з метою звернути увагу на факти, та закликати до об’єктивного і неупередженого суду. Ми не залишимо нашого солдата”, — зазначив Аваков.

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У листі, фотокопію якого міністр оприлюднив у Twitter, Аваков зазначив: “Я звертаюся до Вас як до досвідченого і далекоглядного європейського політика — не з метою вчиняти тиск на процес або розслідування (я переконаний, що італійське правосуддя буде об’єктивним і неупередженим), а щоб закликати звернути особливу увагу на справу В.Марківа для уникнення спекуляцій і пліток, що могли б завдати шкоди розвиткові дружніх відносин між нашими країнами”.

Нагадаємо, українського військового Віталія Марківа затримали в Італії за підозрою у навмисному вбивстві італійського журналіста Андре Рокеллі під Слов'янськом.