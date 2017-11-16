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Аваков закликав главу МЗС Італії до об’єктивного суду над Марківим

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков надіслав листа до міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано з проханням звернути увагу на факти і закликати до об’єктивного та неупередженого суду над арештованим добровольцем Нацгвардії Віталієм Марківим. Про це написав міністр у мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“У зв’язку з відхиленням судом клопотання Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному міністрові закордонних справ Італії — з метою звернути увагу на факти, та закликати до об’єктивного і неупередженого суду. Ми не залишимо нашого солдата”, — зазначив Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українського військового В.Марківа допитали в Італії

У листі, фотокопію якого міністр оприлюднив у Twitter, Аваков зазначив: “Я звертаюся до Вас як до досвідченого і далекоглядного європейського політика — не з метою вчиняти тиск на процес або розслідування (я переконаний, що італійське правосуддя буде об’єктивним і неупередженим), а щоб закликати звернути особливу увагу на справу В.Марківа для уникнення спекуляцій і пліток, що могли б завдати шкоди розвиткові дружніх відносин між нашими країнами”.

Нагадаємо, українського військового Віталія Марківа затримали в Італії за підозрою у навмисному вбивстві італійського журналіста Андре Рокеллі під Слов'янськом.

Українські Національні Новини

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