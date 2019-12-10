Аваков рассказал о планах по заходу полиции на оккупированные территории Донбасса

"Украинская полиция зайдёт на освобождённые от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных громад... Мы готовы. Это тяжелейший переходный период, он, наверное, будет длиться полгода-год, но мы его готовы пройти", - сказал министр.

По его словам, таковой является общая позиция украинской делегации.

"Но это потом-потом, когда все со всем согласятся. Но пока что мы видим, что Путин не готов нам отдавать границу, а не готов отдавать - будем продолжать", - добавил Аваков.

Напомним, Аваков назвал возможный компромисс в вопросе о возвращении Украине контроля над границей.