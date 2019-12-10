Аваков назвал возможный компромисс в вопросе о возвращении Украине контроля над границей

"Я рад, что Зеленский чётко сказал: мы стоим - сначала безопасность, потом выборы, потом всё остальное. Компромисс (относительна контроля за границей - ред.) может быть: мы не за месяц до выборов возьмём границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы - мы будем каждый день уменьшать-уменьшать, и за день до выборов раз - вся граница у нас под контролем. Чем не компромисс?", - спросил Министр.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во время встречи в "нормандском формате" лидеры Украины и России не пришли к единому мнению по контролю над украинской границей.