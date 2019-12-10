Аваков назвав можливий компроміс у питанні про повернення Україні контролю над кордоном

"Я радий, що Зеленський чітко сказав: ми стоїмо - спочатку безпеку, потім вибори, потім все інше. Компроміс (відносно контролю за кордоном - ред.) може бути: ми не за місяць до виборів візьмемо кордон, а за два дні. Ось у нас є 408 км кордону - ми будемо кожен день зменшувати-зменшувати, і за день до виборів раз - весь кордон у нас під контролем. Чим не компроміс?", - запитав Міністр.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що під час зустрічі в "нормандському форматі" лідери України та Росії не прийшли до єдиної думки з контролю над українським кордоном.