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Аваков назвав можливий компроміс у питанні про повернення Україні контролю над кордоном

Київ • УНН

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ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Повернення повного контролю за державним кордоном України може пройти за два дні до виборів на Донбасі. Про це після підсумкової пресконференції Президента України в Парижі заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

"Я радий, що Зеленський чітко сказав: ми стоїмо - спочатку безпеку, потім вибори, потім все інше. Компроміс (відносно контролю за кордоном - ред.) може бути: ми не за місяць до виборів візьмемо кордон, а за два дні. Ось у нас є 408 км кордону - ми будемо кожен день зменшувати-зменшувати, і за день до виборів раз - весь кордон у нас під контролем. Чим не компроміс?", - запитав Міністр.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що під час зустрічі в "нормандському форматі" лідери України та Росії не прийшли до єдиної думки з контролю над українським кордоном.

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