Аваков розповів про плани щодо заходу поліції на окуповані території Донбасу
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українська поліція зайде на окуповані території Донбасу, коли їх залишать незаконні збройні формування. Про це після підсумкової пресконференції Президента України в Парижі сказав журналістам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Українська поліція зайде на звільнені від бандформувань території і готова патрулювати разом з представниками територіальних громад... Ми готові. Це важкий перехідний період, він, напевно, буде тривати пів року - рік, але ми його готові пройти", - сказав міністр.
За його словами, такою є загальна позиція української делегації.
"Але це потім-потім, коли усі з усім погодяться. Але поки що ми бачимо, що Путін не готовий нам віддавати кордон, а не готовий віддавати - будемо продовжувати", - додав Аваков.
Нагадаємо, Аваков назвав можливий компроміс в питанні про повернення Україні контролю над кордоном.