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Аваков розповів про плани щодо заходу поліції на окуповані території Донбасу

Київ • УНН

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ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українська поліція зайде на окуповані території Донбасу, коли їх залишать незаконні збройні формування. Про це після підсумкової пресконференції Президента України в Парижі сказав журналістам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

"Українська поліція зайде на звільнені від бандформувань території і готова патрулювати разом з представниками територіальних громад... Ми готові. Це важкий перехідний період, він, напевно, буде тривати пів року - рік, але ми його готові пройти", - сказав міністр.

За його словами, такою є загальна позиція української делегації.

"Але це потім-потім, коли усі з усім погодяться. Але поки що ми бачимо, що Путін не готовий нам віддавати кордон, а не готовий віддавати - будемо продовжувати", - додав Аваков.

Нагадаємо, Аваков назвав можливий компроміс в питанні про повернення Україні контролю над кордоном.

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