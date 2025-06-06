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Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на выходных, но будет жарко - синоптик

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Атмосферный фронт принесет грозовые дожди в западные, северные и центральные области Украины. Жара до +34 градусов продержится до воскресенья, с понедельника ожидается похолодание.

Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на выходных, но будет жарко - синоптик

Погоду в Украине на выходных обусловит атмосферный фронт, поэтому на части территории пройдут грозовые дожди, при этом будет доминировать жаркая погода, комфортнее температура станет уже со следующей недели, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Южная часть Европы будет завтра среди солнышка и жары. А значительная часть континента - в атмосферных фронтах и, соответственно, дождях с грозами. Украины коснется также атмосферный фронт и поэтому завтра, 7-го июня, в западных, северных областях и кое-где в центре пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины - без осадков

- написала Диденко.

Жаркая погода, по ее прогнозу, будет доминировать, в течение дня субботы +26...+32 градуса, на юге и востоке +32...+34 градуса.

В Киеве в субботу и воскресенье, по данным синоптика, пройдут местами кратковременные грозовые дожди, возможны ливни и град, при грозах шквалистое усиление ветра. "Будьте осторожны во время грозы. А автомобили поставьте в безопасное место, если никуда не поедете на выходных", - отметила Диденко.

"Жара продлится в Украине и в воскресенье. А с понедельника температура воздуха снизится до комфортной - ожидается днем +18...+24 градуса, а на западе даже кое-где +15...+19 градусов", - рассказала Диденко.

"Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха - особенности ближайших синоптических дней. Дорогие метеопаты, держите неподалеку или не забудьте в дорогу необходимые лекарства от вероятных проблем с давлением артериальным, головной болью и т.д.", - указала синоптик.

Прогноз погоды на сегодня: Украину накроет волна жары до +3205.06.25, 06:43 • 3140 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
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