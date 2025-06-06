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Атмосферний фронт принесе грозові дощі на вихідних, але буде спекотно - синоптик

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Атмосферний фронт принесе грозові дощі в західні, північні та центральні області України. Спека до +34 градусів протримається до неділі, з понеділка очікується похолодання.

Атмосферний фронт принесе грозові дощі на вихідних, але буде спекотно - синоптик

Погоду в Україні на вихідних зумовить атмосферний фронт, тож, на частині території пройдуть грозові дощі, при цьому домінуватиме спекотна погода, комфортнішою температура стане вже з наступного тижня, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Південна частина Європи буде завтра серед сонечка і спеки. А значна частина континенту - у атмосферних фронтах та, відповідно, дощах із грозами. України торкнеться також атмосферний фронт і тому завтра, 7-го червня, у західних, північних областях та подекуди в центрі пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України - без опадів

- написала Діденко.

Спекотна погода, за її прогнозом, буде домінувати, протягом дня суботи +26...+32 градуси, на півдні та сході +32...+34 градуси.

У Києві в суботу та неділю, за даними синоптика, пройдуть місцями короткочасні грозові дощі, можливі зливи та град, при грозах шквалисте посилення вітру. "Будьте обережними при грозі. А автомобілі поставте у безпечне місце, якщо нікуди не поїдете вихідними", - зазначила Діденко.

"Спека триватиме в Україні і в неділю. А з понеділка температура повітря знизиться до комфортної - очікується вдень +18...+24 градуси, а на заході навіть подекуди +15...+19 градусів", - розповіла Діденко.

"Різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря - особливості найближчих синоптичних днів. Дорогі метеопати, тримайте неподалік чи не забудьте у дорогу необхідні ліки від ймовірних проблем з тиском артеріальним, головним болем тощо", - вказала синоптик.

Прогноз погоди на сьогодні: Україну накриє хвиля спеки до +3205.06.25, 06:43 • 3142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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