Прогноз погоди на сьогодні: Україну накриє хвиля спеки до +32
Київ • УНН
Завтра в Україні буде невелика хмарність, без опадів, лише вдень на північному заході місцями дощ і гроза. Температура повітря вдень прогріється до +23...+31°С.
У четвер, 05 червня, в Україні очікується невелика хмарність. У другій половині дня в північно-західних областях місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За даними Укргідрометцентру, сьогодні більша частина території країни перебуватиме під впливом теплого повітря, яке поширюється із заходу.
У східних областях вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з півночі, на решті території — переважно з півдня. У Карпатах пориви вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с.
Денна температура становитиме: +23...+28 °С, на південному заході очікується до +31 °С. У Карпатах вдень повітря прогріється до +18...+23 °С.
У Києві та на Київщині буде невелика хмарність. Без опадів.
Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Вдень у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28 °С, а за межами столиці до +23...+28 °С.
Початок Зелених свят, День повітряних куль, Всесвітній день охорони довкілля: що відзначають 5 червня 05.06.25, 05:02 • 512 переглядiв