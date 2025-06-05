Прогноз погоди на сьогодні: Україну накриє хвиля спеки до +32

$41.640.02
47.430.08
ukenru
росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 20867 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 45462 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

4 червня, 16:37 • 31688 перегляди

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

4 червня, 14:27 • 33511 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Ексклюзив
4 червня, 14:12 • 36377 перегляди

Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення

4 червня, 13:08 • 26452 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
4 червня, 13:05 • 26757 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

4 червня, 12:45 • 21285 перегляди

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Ексклюзив
4 червня, 11:35 • 21973 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
4 червня, 10:14 • 31350 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
89%
753мм
Популярнi новини

Атака на аеродроми рф, переговори у Стамбулі і не тільки: у рф розкрили всі подробиці розмови Трампа та путіна

4 червня, 18:47 • 4896 перегляди

російська армія наступає на Сумщині: яка там наразі ситуація

4 червня, 20:53 • 15415 перегляди

Командувач СБС назвав першочергові кроки на 100 днів

00:50 • 4398 перегляди

Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн - CNN

01:21 • 35030 перегляди

Нелегальний бізнес на 10 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну підпільну фабрику

02:20 • 9282 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 29056 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 42778 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 105221 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 146408 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 241348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Рустем Умєров

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Німеччина

Суми

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 27974 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 76397 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 241348 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 147833 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 148871 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Ту-95

Telegram

FGM-148 Javelin

Прогноз погоди на сьогодні: Україну накриє хвиля спеки до +32

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Завтра в Україні буде невелика хмарність, без опадів, лише вдень на північному заході місцями дощ і гроза. Температура повітря вдень прогріється до +23...+31°С.

Прогноз погоди на сьогодні: Україну накриє хвиля спеки до +32

У четвер, 05 червня, в Україні очікується невелика хмарність. У другій половині дня в північно-західних областях місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За даними Укргідрометцентру, сьогодні більша частина території країни перебуватиме під впливом теплого повітря, яке поширюється із заходу. 

 У східних областях вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з півночі, на решті території — переважно з півдня. У Карпатах пориви вітру місцями сягатимуть   15–20 м/с.

Денна температура становитиме: +23...+28 °С, на південному заході очікується до +31 °С. У Карпатах вдень повітря прогріється до +18...+23 °С.

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність. Без опадів.

Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Вдень у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28 °С, а за межами столиці до +23...+28 °С.

Початок Зелених свят, День повітряних куль, Всесвітній день охорони довкілля: що відзначають 5 червня 05.06.25, 05:02 • 512 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Україна
Київ
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9