Початок Зелених свят, День повітряних куль, Всесвітній день охорони довкілля: що відзначають 5 червня

З 5 по 11 червня Україна відзначає народне святкування під назвою Зелений тиждень, любителі повітряних мандрівок у всьому світі можуть долучитися до святкування Дня повітряних куль, а природозахисники долучитися до Всесвітнього дня охорони довкілля, Міжнародного дня боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, пише УНН.

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Зелені свята

Щорічно в 3 останні дні тижня (з четверга) напередодні Трійці та 3 перші Русального тижня Україна відзначає народне святкування під назвою Зелений тиждень. Головним днем вважається Зелена неділя. У 2025 році вона припадає на 8 червня, тобто Зелений тиждень триває з 5 по 11 червня.

Зелені святки утворились за язичницьких часів та базувались на сонячному циклі, знаменуючи собою початок літа. Здавна у наших предків існував культ дерев та віра в те, що покійні здатні впливати на природу. Саме тому поклоніння рослинному світові нерозривне з вшануванням померлих. Після розповсюдження християнства Зелені свята об’єднались з Трійцею.

Щодо Зеленого тижня, він обов’язково складається з поминання померлих родичів, молодіжних водінь хороводів та співів у лісі, плетіння вінків, оздоблення будинків зеленими гілками й травами, проведення різноманітних обрядів задля гарного врожаю.

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День повітряних куль

Саме п’ятого червня 11783 року у французькому місті Анноне брати Жозеф-Мішель та Жак-Етьєн Монгольф’є здійснили перший політ на повітряній кулі.

Вже 19 вересня 1783 року на запрошення Французької Академії наук у Версалі у присутності французького короля Людовика XVI і його дружини Марії-Антуанетти брати Монгольф'є здійснили запуск повітряної кулі, в гондолі якої знаходились вівця, півень і качка. Куля приземлилась через вісім хвилин із-за охолодження диму, пролетівши 2 кілометри з місця старту.

Наступний політ, 21 листопада, відбувся у присутності великої кількості глядачів. Фізик Пілатр де Розьє, палкий прихильник експериментів Монгольф'є, і маркіз Франсуа д'Арланд піднялись у повітря на кулі діаметром 15,5 метрів та висотою 24 метри з території Булонського лісу і успішно приземлились на відстані 9 кілометрів від місця старту.

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Всесвітній день охорони навколишнього середовища

З 1972 року за підтримки Організації Об’єднаних Націй у багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день довкілля.

Мета події - привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, яка щороку вуличними мітингами, парадами велосипедистів, "зеленими""концертами, конкурсами творів і плакатів у школах, посадкою дерев, кампаніями по утилізації відходів і прибиранням територій, а також безліччю інших способів.

Прихильники здорового способу життя у першу середу червня можуть долучитися до Всесвітнього дня бігу, який був започаткований у США в 2016 році.

Того дня у різноманітні забіги з нагоди свята відбулися у понад 150 країнах світу.

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Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством

Щороку 5 червня світ відзначає Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомленим і нерегульованим рибальством - проблему, що може зруйнувати не тільки океани, а й добробут мільярдів людей.

Вперше ООН офіційно визнала цю загрозу 5 грудня 2017 року, але боротьба триває вже давно. У 2009 році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ухвалила ключову угоду, яка набрала чинності в 2016 році. Цей документ зобов’язує країни боротися з незаконним виловом - це перший міжнародний крок до збереження рибних ресурсів.

ННН-рибальство часто призводить до надмірного вилову риби без дотримання встановлених квот і правил, що спричиняє зниження популяцій риби та виснаження рибних запасів з серйозними наслідками для екосистем і світової спільноти, життєдіяльність якої залежить від рибальства.

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Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією

Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією (або спецієзмом) відзначається щороку 5 червня. Це день, присвячений боротьбі з дискримінацією живих істот за видом - тобто упередженому ставленню до тварин, яке грунтується на тому, що вони належать до іншого біологічного виду, ніж людина.