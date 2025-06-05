Прогноз погоды на сегодня: Украину накроет волна жары до +32
Киев • УНН
Завтра в Украине будет небольшая облачность, без осадков, лишь днем на северо-западе местами дождь и гроза. Температура воздуха днем прогреется до +23...+31°С.
В четверг, 05 июня, в Украине ожидается небольшая облачность. Во второй половине дня в северо-западных областях местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По данным Укргидрометцентра, сегодня большая часть территории страны будет находиться под влиянием теплого воздуха, который распространяется с запада.
В восточных областях ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с севера, на остальной территории — преимущественно с юга. В Карпатах порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с.
Дневная температура составит: +23...+28 °С, на юго-западе ожидается до +31 °С. В Карпатах днем воздух прогреется до +18...+23 °С.
В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность. Без осадков.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Днем в Киеве столбики термометров поднимутся до +26...+28 °С, а за пределами столицы до +23...+28 °С.
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