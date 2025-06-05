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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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4 июня, 17:36 • 20838 просмотра

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Прогноз погоды на сегодня: Украину накроет волна жары до +32

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Завтра в Украине будет небольшая облачность, без осадков, лишь днем на северо-западе местами дождь и гроза. Температура воздуха днем прогреется до +23...+31°С.

Прогноз погоды на сегодня: Украину накроет волна жары до +32

В четверг, 05 июня, в Украине ожидается небольшая облачность. Во второй половине дня в северо-западных областях местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным Укргидрометцентра, сегодня большая часть территории страны будет находиться под влиянием теплого воздуха, который распространяется с запада. 

 В восточных областях ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с севера, на остальной территории — преимущественно с юга. В Карпатах порывы ветра местами будут достигать   15–20 м/с.

Дневная температура составит: +23...+28 °С, на юго-западе ожидается до +31 °С. В Карпатах днем воздух прогреется до +18...+23 °С.

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность. Без осадков.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Днем в Киеве столбики термометров поднимутся до +26...+28 °С, а за пределами столицы до +23...+28 °С.

Начало Зеленых праздников, День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды: что отмечают 5 июня05.06.25, 05:02 • 430 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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