Аттестацию не прошли более 7% правоохранителей - Д.Шимкив

"Всего аттестацию проходили более 68 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Более 5 тыс. не прошли аттестацию", - цитирует Д.Шимкива пресс-служба АП в Twitter.

Как отмечается, общее количество правоохранителей, которые проходили аттестацию, составило 68 тыс. 135 человек. Из них не прошли аттестацию 5 тыс. 257 человек.

Среди руководства высшего звена правоохранительных органов, по данным АП, не прошли аттестацию 26% работников, среднего звена - 14%.

Указано, что подлежали аттестации 68 тыс. 135 человек, а также 13 тыс. 180 человек, которые выполняют спецзадание в зоне АТО.