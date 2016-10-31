Аттестацию не прошли более 7% правоохранителей - Д.Шимкив
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Аттестацию за пероид с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года в правоохранительных органах не прошли 5 из 68 тыс. или 7,4% работников. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает УНН.
"Всего аттестацию проходили более 68 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Более 5 тыс. не прошли аттестацию", - цитирует Д.Шимкива пресс-служба АП в Twitter.
Как отмечается, общее количество правоохранителей, которые проходили аттестацию, составило 68 тыс. 135 человек. Из них не прошли аттестацию 5 тыс. 257 человек.
Среди руководства высшего звена правоохранительных органов, по данным АП, не прошли аттестацию 26% работников, среднего звена - 14%.
Указано, что подлежали аттестации 68 тыс. 135 человек, а также 13 тыс. 180 человек, которые выполняют спецзадание в зоне АТО.