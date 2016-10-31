Атестацію не пройшли більше 7% правоохоронців - Д.Шимків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Атестацію за період з листопада 2015-ого до вересня 2016 року у правоохоронних органах не пройшли 5 з 68 тисяч або 7,4% працівників. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків, передає УНН.
"Всього атестацію проходили понад 68 тис. працівників правоохоронних органів. Понад 5 тис. не пройшли атестацію", - цитує Д.Шимківа прес-служба АП у Twitter.
Як зазначається, загальна кількість правоохоронців, які проходили атестацію, становила 68 тис. 135 людей. З них не пройшли атестацію 5 тис. 257 людей.
Серед керівництва вищої ланки правоохоронних органів, за даними АП, не пройшли атестацію 26% працівників, середньої ланки - 14%.
Вказано, що підлягало атестуванню 68 тис. 135 осіб, а також 13 тис. 180 осіб, які виконують спецзавдання в зоні АТО.