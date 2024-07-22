Киев • УНН
На Днепропетровщине в результате вражеских атак повреждены частный дом и инфраструктура. В Червоногригорьевской громаде разрушены 13 дачных домов, автомобиль и линия электропередач.
На Днепропетровщине в результате атак террористов поврежден частный дом. Кроме того, в результате вчерашнего обстрела Червоногригорьевской общины повреждены 13 дачных домов, автомобиль и линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вечером вражеские войска снова атаковали Днепропетровскую область. Марганецкая громада подверглась обстрелу из тяжелой артиллерии, а дроны-камикадзе оккупанты поразили Покровское и Никополь. В результате атак поврежден частный дом, но, к счастью, люди остались невредимыми.
Уточненная информация свидетельствует, что вчерашний обстрел Червоногригорьевской громады вызвал значительные разрушения: повреждены 13 дачных домов, автомобиль и линия электропередач.
Над Днепропетровской областью уничтожили четыре дрона21 июля 2024, 04:39 • 28343 просмотра