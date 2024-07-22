На Днепропетровщине в результате атак террористов поврежден частный дом. Кроме того, в результате вчерашнего обстрела Червоногригорьевской общины повреждены 13 дачных домов, автомобиль и линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером вражеские войска снова атаковали Днепропетровскую область. Марганецкая громада подверглась обстрелу из тяжелой артиллерии, а дроны-камикадзе оккупанты поразили Покровское и Никополь. В результате атак поврежден частный дом, но, к счастью, люди остались невредимыми.

Уточненная информация свидетельствует, что вчерашний обстрел Червоногригорьевской громады вызвал значительные разрушения: повреждены 13 дачных домов, автомобиль и линия электропередач.

Над Днепропетровской областью уничтожили четыре дрона