Атака рф вызвала пожар на пшеничном поле в Житомирской области - ОВА
Киев • УНН
22 июля в результате российской атаки возник пожар на пшеничном поле в Житомирской области. Огонь уничтожил 2 гектара посевов, пожар ликвидирован без жертв.
В результате российской атаки 22 июля возник пожар на пшеничном поле одного из хозяйств Житомирской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника областной военной администрации Виталия Бунечко.
Подробности
Огонь охватил 2 гектара посевов, которые аграрии готовили к сбору урожая. Месяцы тяжелого труда хлеборобов были уничтожены огнем. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и дополнительные убытки
Бунечко добавил, что пожар ликвидирован. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Напомним
Цена на пшеницу колеблется после достижения двухлетнего максимума, на фоне того, как трейдеры учитывают продолжающиеся удары Украины и России в Черном море и слабые данные по экспорту из США.