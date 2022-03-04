Атака РФ на Запорожскую АЭС: Зеленский снова призвал немедленно закрыть небо над Украиной

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"Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков. А у российских военных - полностью отбита память о Чернобыле. Об этой мировой трагедии", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский сообщил, что всю ночь был на связи с партнерами, чтобы мир реагировал.

"Я чувствовал, что мировые лидеры шокированы. Великобритания созывает Совет Безопасности ООН из-за этой атаки. МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования. Требуется немедленное ужесточение санкций против государства - ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что благодарен украинским героям из Нацгвардии, которые охраняли станцию и пытались остановить врага.

"Благодарен спасателям, которые потушили пожар. Но многое зависит от простых людей Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше всех других. Вы там живете. Рядом с ней. И вы видите оккупантов напрямую. Прогоняйте их. Дайте им знать, что Энергодар - это Украина. Что Украина - не место для ядерного пепла", - отметил Зеленский.

Дополнение

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

Ночью 4 марта военные РФ обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате которых возник пожар на территории станции.

По состоянию на 6:20 пожар ликвидировали.



