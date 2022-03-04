Атака РФ на Запорізьку АЕС: Зеленський знову закликав негайно закрити небо над Україною

Цитата

"Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. Найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, ЩО вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції. Це терор небаченого рівня. В Україні 15-ть атомних блоків. А у російських військових – повністю відбита памʼять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію", - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський повідомив, що всю ніч був на звʼязку з партнерами, щоб світ реагував.

"Я відчував, що світові лідери шоковані. Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування. Потрібне негайне посилення санкцій проти держави – ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомним обʼєктам", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що вдячний українським героям з Нацгвардії, які охороняли станцію і намагалися зупинити ворога.

"Вдячний рятувальникам, які загасили пожежу. Але багато залежить від простих людей Енергодару. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете. Поряд з нею. І ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар – це Україна. Що Україна – не місце для ядерного попелу", - зазначив Зеленський.

Доповнення

За інформацією Запорізької АЕС, кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.

Уночі 4 березня військові РФ обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок яого виникла пожежа на території станції.

Станом на 6:20 пожежу ліквідували.



