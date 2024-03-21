Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  56908 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  124622 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  123998 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  139385 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144526 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133178 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128187 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125493 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  268199 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143036 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 18:47  •  268199 просмотра
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  244073 просмотра

Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

Четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и транспортные средства в населенных пунктах Киевской области из-за массированного ракетного удара РФ.

Война •   •  13584 просмотра
Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области

российские войска ночью нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области. Информации о травмированных не поступало. В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще двое - получили ранения.

Общество •   •  13251 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области

Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 марта на уровне 39,1399 грн. /доллар США и 42,43 грн./евро.

Экономика •   •  14422 просмотра
Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.

Новости Бизнеса •   •  9320 просмотра
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении

Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне ракетной атаки рф на Киев призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине для спасения жизней, защиты свободы и победы над российским террором.

Война •   •  17562 просмотра
Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

НБУ хочет изменить программу кредитования "5-7-9%" и переориентировать ее на финансирование инвестиционных проектов

Национальный банк Украины рекомендует переориентировать программу "Доступные кредиты под 5-7-9%" с финансирования оборотного капитала на поддержку инвестиционных проектов, ограничив финансирование оборотного капитала только для уязвимых секторов и критических отраслей.

Экономика •   •  14859 просмотра
НБУ хочет изменить программу кредитования "5-7-9%" и переориентировать ее на финансирование инвестиционных проектов

Собирала разведданные для оккупантов: задержана студентка запорожского вуза

Студентку запорожского университета задержали за то, что она собирала разведывательные данные об украинских воинских частях и объектах критической инфраструктуры для российских кураторов, передавая информацию через свою крестную мать.

Война •   •  13915 просмотра
Собирала разведданные для оккупантов: задержана студентка запорожского вуза

На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

Четыре человека получили ранения в результате массированного российского ракетного удара по Киевской области. Возникли пожары и есть повреждения в 6 населенных пунктах области.

Война •   •  23852 просмотра
На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку рф на Киев.

Война •   •  23501 просмотра
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут использовала автомобиль, принадлежащий "Мегабанку", который находится в процессе ликвидации, для личных поездок за границу. Нардеп Николай Величкович считает, что это недопустимо и должно быть расследовано правоохранительными органами.

Криминал и ЧП •   •  56908 просмотра
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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп