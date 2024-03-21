Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

Спасатели ликвидировали последствия утренней массированной ракетной атаки рф в 3-х районах Киевской области. Последствия ГСЧС Украины показала в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в результате падения обломков вражеских ракет возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание автотранспорта, заборов и травяного настила.

Все пожары ликвидированы, добавили в ГСЧС.

На местах работало 33 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Дополнение

В Киевской области по состоянию на 9:30 известно о четырех людях, которые пострадали из-за массированной ракетной атаки российских войск сегодня утром.

Ракетная атака рф на Киев: 13 человек ранены, 4 госпитализированы