Атака рф на Киев: обломки ракет повредили линии электропередачи, 35 домов остались без света

В результате падения обломков ракет во время вражеской атаки на Киев в Днепровском районе 35 частных домов остались без света. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

В Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения - говорится в сообщении КГГА.

Ориентировочно электроснабжение обещают восстановить до 14:00.

Дополнение

Известно о 53 пострадавших из-за ракетной атаки рф, из них шестеро детей. В больницы госпитализировали 18 человек.

В результате падения обломков вражеских ракет в четырех районах Киева повреждены четыре многоквартирных, частных жилых дома, а также а также коммунальные сооружения.