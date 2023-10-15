Атака рф на Херсон: ударной волной поврежден поезд, вокзал перевели на резервное питание
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Херсон все утро под обстрелом, вокзал переходит на резервное питание, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Кроме того, по данным УЗ, ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон — Киев, все пассажиры целы. Недосчитались нескольких окон, но это мы починим.
"Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", - говорится в сообщении.
Напомним
В Херсоне после атак оккупантов ухудшилась связь, отсутствует интернет. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, электричество уже начали подавать, но запас воды все же стоит сделать.