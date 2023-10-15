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Атака рф на Херсон: ударной волной поврежден поезд, вокзал перевели на резервное питание

Киев • УНН

 • 435676 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Херсон все утро под обстрелом, вокзал переходит на резервное питание, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Атака рф на Херсон: ударной волной поврежден поезд, вокзал перевели на резервное питание

Детали

Кроме того, по данным УЗ, ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон — Киев, все пассажиры целы. Недосчитались нескольких окон, но это мы починим.

"Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", - говорится в сообщении.

Напомним

В Херсоне после атак оккупантов ухудшилась связь, отсутствует интернет. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, электричество уже начали подавать, но запас воды все же стоит сделать.

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