Атака рф на Херсон: ударной волной поврежден поезд, вокзал перевели на резервное питание

Детали

Кроме того, по данным УЗ, ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон — Киев, все пассажиры целы. Недосчитались нескольких окон, но это мы починим.

"Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", - говорится в сообщении.

Напомним

В Херсоне после атак оккупантов ухудшилась связь, отсутствует интернет. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, электричество уже начали подавать, но запас воды все же стоит сделать.