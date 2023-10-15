Атака рф на Херсон: ударною хвилею пошкоджено поїзд, вокзал перевели на резервне живлення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Херсон весь ранок під обстрілом, вокзал переходить на резервне живлення, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
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Крім того, за даними УЗ, ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон — Київ, усі пасажири цілі. Недорахувалися кількох вікон, але це ми полагодимо.
"Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Херсоні після атак окупантів погіршився зв'язок, відсутній інтернет. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, електрику вже почали подавати, але запас води все ж варто зробити.