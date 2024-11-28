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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на энергообъекты: обновление по ситуации со светом в Украине

Атака рф на энергообъекты: обновление по ситуации со светом в Украине

Киев  •  УНН

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Российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях Украины, что привело к массовым отключениям. Во Львовской области без света 515 тысяч абонентов, проблемы также в Херсоне и других регионах.

Российская армия атаковала несколько энергообъектов по всей Украине, что привело к значительным перебоям с электроснабжением в ряде регионов. Сейчас аварийные отключения отменены, но свет вернули не всем. О ситуации в регионах сообщает вНН

Хмельницкая область

В области в течение суток будет действовать откорректированный график почасовых отключений. количество очередей увеличено.  

Львовская область

В результате утренней атаки на два объекта критической инфраструктуры 515 тысяч абонентов остались без электричества. Полностью обесточены 394 населенных пункта, около тысячи — частично. В ближайшие недели жители области будут вынуждены придерживаться жестких графиков электроснабжения. Тепло-и водоснабжение функционируют стабильно благодаря альтернативным источникам питания. 

Николаев

В результате массированной атаки на энергетические объекты, 28 ноября не будут работать учебные заведения. Город имеет теплоснабжение и водоснабжение, но общественный транспорт работает частично.

Волынская область

После ракетной атаки рф восстанавливают водоснабжение, а электроснабжение постепенно восстанавливается. Через несколько часов ситуация должна нормализоваться.

Ровенщина

В результате атак, на Ровенщине начали восстановление электроснабжения. Сначала свет вернут объектам критической инфраструктуры, но возможны перепады напряжения. Рекомендуется осторожно использовать чувствительные электроприборы. Без электроэнергии остаются 250 тыс. абонентов, остановлены 14 котельных. 

Житомир

После атаки рф постепенно восстанавливают водоснабжение и другие коммунальные услуги. Больницы обеспечены светом и теплом, общественный транспорт работает частично.

Херсон

В городе отсутствует электроснабжение. Из-за этого ввели временный график подачи воды.

аварийные отключения отменены

Потребители уже возвращаются к запланированным графикам почасовых отключений. Графики можно проверить на официальных сайтах облэнерго или страницах операторов системы распределения. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
khersonХерсон