Атака на аэродром рф в энгельсе: вчера на его территории было 11 самолетов

На территории аэродрома в российском энгельсе, на который ГУР осуществило атаку беспилотниками, вчера было 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект Радио Свободы "Схемы".

Согласно спутниковым снимкам, которые есть в распоряжении "Схем", вчера на его территории было 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков. Речь идет о шести Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и трех Ту-160", - говорится в сообщении.

Контекст

В рф БпЛА атаковали город энгельс саратовской области, где расположена авиабаза вкс рф "энгельс-2".

Источники УНН сообщали, что атака беспилотниками на российский город энгельс, где размещен аэродром - это работа украинской разведки. Цели были поражены.

Губернатор региона подтверждал атаку, впрочем говорил об отсутствии пострадавших и разрушений.