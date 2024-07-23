В ночь на 23 июля беспилотники атаковали Севастополь, попав в воинскую часть 65372. Также сообщается об атаке на порт 'Кавказ' в краснодарском крае, где повреждено паромное судно.
российская воинская часть поражена в результате атаки беспилотников в Севастополе в ночь на 23 июля, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
По данным источников ASTRA в экстренных службах аннексированного региона, по меньшей мере один из 21 БПЛА, атаковавших сегодня ночью Севастополь, не был сбит и попал в здание в/ч 65372 на Монастырском шоссе.
О пострадавших неизвестно.
Дополнение
Как ранее сообщал Центр журналистских расследований, в/ч 65372 - это отдельный радиоузел особого назначения гру гш ссс рф.
Севастополь атакували БпЛА: є пошкодження23 июля 2024, 03:23 • 27367 просмотров
Добавим
Губернатор краснодарского края заявлял, что в результате атаки на порт «Кавказ» повреждено паромное судно, есть погибший и раненые из числа сотрудников порта и членов экипажа.