российская воинская часть поражена в результате атаки беспилотников в Севастополе в ночь на 23 июля, пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным источников ASTRA в экстренных службах аннексированного региона, по меньшей мере один из 21 БПЛА, атаковавших сегодня ночью Севастополь, не был сбит и попал в здание в/ч 65372 на Монастырском шоссе.

О пострадавших неизвестно.

Дополнение

Как ранее сообщал Центр журналистских расследований, в/ч 65372 - это отдельный радиоузел особого назначения гру гш ссс рф.

Севастополь атакували БпЛА: є пошкодження

Добавим

Губернатор краснодарского края заявлял, что в результате атаки на порт «Кавказ» повреждено паромное судно, есть погибший и раненые из числа сотрудников порта и членов экипажа.